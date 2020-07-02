Британия пообещала гражданство 3 миллионам жителей Гонконга

Британия считает, что Китай нарушил договор 1997 года о передаче Гонконга, и намерена упростить процедуру получения гражданства для жителей автономного района. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Соединенного королевства Доминик Рааб.«После тщательного изучения этого закона мы пришли к выводу, что он представляет собой грубое нарушение автономии Гонконга и прямую угрозу свободам его населения. Таким образом, он явно нарушает Объединенную декларацию (подписанную под эгидой ОНН)», — сказал Рааб.

Действия Пекина не останутся без ответа, пообещал он. По словам министра, обладатели статуса британских подданных, постоянно проживающих в Гонконге, смогут по упрощенной процедуре получить гражданство Великобритании. Сейчас таких 315 тысяч человек — это люди, имеющие паспорт британских подданных за рубежом.

К ним смогут присоединиться еще порядка 3 миллионов жителей Гонконга, родившихся до его передачи Китаю в 1997 году. Сейчас они имеют возможность оформить паспорт, который позволяет его обладателям посещать Великобританию без визы и находиться там до полугода.

По новым правилам, лимит пребывание будет увеличен до пяти лет, объявил британский МИД.

«Мы ясно дали понять Китаю, что мы введем для проживающих за рубежом британских подданных возможность въезжать в Британию, жить и работать, а затем подавать заявку на гражданство — и именно мы сейчас и сделаем», — объявил, выступая в парламенте, премьер Борис Джонсон (его цитирует CNN).

Лондон принял решение спустя день после того, как Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности, дающий возможность Пекину размещать свои силовые структуры в Гонконге, сотрудники которых не подпадают под юрисдикцию автономного района: они не могут быть подвергнуты проверке, обыску или аресту со стороны правоохранительных органов города.

В случае «угрозы национальной безопасности» китайским силовикам могут передаваться полномочия на возбуждение уголовных дел, следствие и судопроизводство; нарушители закона будут лишены права участвовать в выборах, а в отдельных случаях предусмотрено пожизненное заключение.

25 июня Сенат США одобрил законопроект о введении санкций против китайских чиновников, причастных к принятию закона. Им может быть запрещен въезд в США и заблокированы транзакции через американские банки.

Ранее Вашингтон лишил Гонконг особого статуса в торговле и запретил экспорт военной продукции и технологий двойного назначения. «США продолжат поддерживать свободолюбивых жителей Гонконга и будут отвечать на атаки Пекина на свободу слова, прессы и собраний, равно как и на верховенство права», — заявил в среду глава Госдепа Майк Помпео.