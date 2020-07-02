Более 400 брендов откажутся от рекламы в Facebook

Investing.com — Рекламные объявления более чем 400 брендов, включая Coca-Cola и Starbucks, должны исчезнуть со страницы Facebok после провала переговоров, которые должны были остановить бойкот, начавшийся из-за постов президента США Дональда Трампа, которые многие сочли расистскими и разжигающими ненависть, пишет Reuters.

После скандальной истории с убийством чернокожего Джорджа Флойда в США и прокатившейся по всей стране волне протестов и мародерства гражданские правозащитные организации решили привлечь внимание крупнейших транснациональных корпораций к проблеме расизма, чтобы те надавили на Facebook (NASDAQ:FB), заставив поменять политику компании и начать блокировать расистские высказывания пользователей.

У правозащитников 10 основных требований к Facebook. В частности, они настаивают, чтобы соцсеть позволила тем, кто подвергается притеснениям, обсуждать проблему с сотрудниками. Активисты требуют также возмещать ущерб брендам, чья реклама появлялась рядом с оскорбительным контентом, а его удалять.

Во вторник, в преддверии запланированного бойкота соцсети, состоялись переговоры представителей Facebook, в том числе Кэролин Эверсон, вице-президента по глобальным бизнес-решениям, и Нила Поттса, директора по политике в сфере связей с общественностью, с рекламодателями.

Однако никаких конкретных решений по борьбе с расизмом предложено не было, что огорчило представителей рекламодателей. Facebook ограничился только указаниями на свои недавние пресс-релизы о том, что проведет аудиторскую проверку средств контроля над расистским контентом, вслед за аналогичной практикой других платформ социальных сетей, например, Twitter Inc. Сам же владелец и генеральный директор соцсети Марк Цукерберг согласился встретиться с организаторами бойкота чуть позже.

Руководители Facebook также обратились к руководству, членам совета директоров и директорам по маркетингу крупных рекламодателей, чтобы отговорить их от бойкота. Суть бойкота заключается в отказе от публикации своей рекламы в Facebook в течение месяца.

Но бойкот не подорвет прибыльности Facebook: Morningstar со ссылкой на данные Pathmatics, которые оценивают рекламные объявления в соцсети, сообщила, что 100 основных брендов, которые рекламировались в Facebook в 2019 году, принесли лишь 6% от общего дохода Facebook в $70 млрд в год. При этом доход от 100 лучших рекламодателей составил чуть менее 20% от общих рекламных поступлений.

Акции Facebook накануне выросли на Нью-Йоркской бирже на 2,91%.