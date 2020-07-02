Бойфренд Майли Сайрус Коди Симпсон начал спасать ее от алкоголя

На прошлой неделе 27-летняя Майли Сайрус призналась, что уже полгода ведет трезвый образ жизни. Как рассказал инсайдер, во многом это заслуга ее 23-летнего бойфренда Коди Симпсона, который сильно ее поддерживает и помогает справиться с зависимостями.

Она очень счастлива, что встречается с Коди. Он выступает за чистую, здоровую жизнь и поддерживает ее трезвый образ жизни,

— рассказал источник.

С австралийским певцом Майли встречается с октября прошлого года — их отношения начались после непродолжительного романа певицы с Кейтлин Картер, который Сайрус закрутила вскоре после расставания со своим мужем Лиамом Хемсвортом.

В феврале Симпсон признался, что он тоже стал вести трезвый образ жизни, и отметил, что это благотворно сказалось на его самочувствии.

Теперь меня больше интересует хорошее самочувствие — проницательное, открытое и чистое. И я понял, что трезвость очень помогает в этом. Я не могу сказать, что всегда буду так жить, но сейчас это заставляет меня чувствовать себя хорошо,

— сказал он в интервью австралийскому InStyle.

О своем трезвом образе жизни Майли Сайрус откровенно рассказала в подкасте издания Variety The Big Ticket. Звезда призналась, что решила покончить с зависимостями, когда узнала о семейной истории борьбы с наркоманией и психическими проблемами здоровья.

Мою маму удочерили, и я унаследовала от нее некоторые чувства, которые она испытывала: чувство покинутости и желание доказать, что ты востребованна и ценна. Родители моего отца развелись, когда ему было три года, так что он рос сам по себе. Я внесла свой вклад в нашу семейную историю, в которой есть много проблем с зависимостью и психическим здоровьем. Поэтому просто проходите через это и спрашивайте: «Почему я такой, какой я есть?» Понимая прошлое, мы гораздо яснее начинаем понимать настоящее и будущее. Я думаю, что терапия — это здорово,

— призналась она.

Майли добавила, что вести трезвый образ жизни в юности может быть непросто из-за давления сверстников, однако его преимущества значительно перевешивают пробуждение с похмелья.

Это действительно трудно, потому что, особенно когда ты молод, существует стигма, тебе говорят: «Ты не веселый». То, что мне нравится в этом, — это просыпаться на 100%. Я не хочу просыпаться пьяной. Я хочу проснуться, чувствуя себя готовой к чему-либо,

— сказала Майли.