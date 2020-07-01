Зеленский и Хомчак специально для Путина сокращают ВСУ, наложив в штаны

То, что Путин подписал вчера указ о летней мобилизации граждан на неустановленный срок, украинская разведка докладывала ещё месяца полтора назад.. Кстати единственное АВТОНОМНОЕ (независимое) подразделение, которое служит во благо страны.
Развёртывание мобильных армейских лагерей, учёт офицеров в запаса, учёт резерва, ночные, скрытные перемещения мотострелковых бригад с Ленинградской обл и Владикавказа, танкистов из Шали и т.д. Всё это едет в Крым, Ростов, Белгород.
На местах идёт частая ротация фсб и её подразделений.
Словом всё это уже докладывалось.
Прежде чем сделать доклад, сведения были настолько ясно промониторенны и глубоко проанализированы, что напугали не на шутку всю зекобыдлу. Отсюда вам и сокращения в дшв, в авиации, в артиллерии. Отсюда отклонения заявок с фронта на б/к. Отсюда и 25 регионов, вместо 27 (это такой скрытый месседж, дающий понять про полное согласие с оккупацией Крыма и поднятые лапки вверх).
Поистине у страха глаза велики. Если один доклад, может принести столько паники и два великих фельдмаршала зеленский и хомчак, готовые на что угодно, на любые условия лишь бы не разгневать великого пупкина.
Мобилизация Путину самому нужна как воздух. Если российское быдло крепостное проголосует за конституцию путина, значит резервистов распустят домой через две недели, ну может месяц. Ну а если может сложится не по его, тогда путину нужна небольшая молниеносная победоносная войнушка… бо там рейтинги тоже валяются внизу где то. А что может извечно голодную, бунтарскую душу мокшанина обьединить с одноплеменными?! Правильно, очередной какой нибудь «крымнаш»…
Так это будет или не так, к сожалению, кроме самого Путина на это никто ответа не даст.
Зато у нас есть чёткий ответ — это, нет у нас ни верховного главнокомандующего со стержнем и стратегически интеллектуального начальника штаба! Имеем за место них, одного клоуна, для которого бросаться на колени перед путиным или кадыровым или на стадионе, как два пальца, и имеем ещё одного такого же не в туда ни в красную армию начштаба, который на вручение «лучшему выпускнику» академии, переходящего меча от английской королевы, подсунул своего кума контрабандиста Леща…
Эх как он их лихо напугал…
А ведь отражать атаку российских танков- это млять не кума с одной бригады в другую перекидывать и не видосики из туалетов снимать!
Тут решение нужно стремительное и что самое страшное правильное.
А Муженко, кстати с автоматом под ДАПом в канаве лежал в позиции и готов был принять смерть вместе с солдатами…
P.S хотел написать, «ну шо кулеметчики, пришёл ваш час», но не буду…
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