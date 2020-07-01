Зеленский и Хомчак специально для Путина сокращают ВСУ, наложив в штаны

То, что Путин подписал вчера указ о летней мобилизации граждан на неустановленный срок, украинская разведка докладывала ещё месяца полтора назад.. Кстати единственное АВТОНОМНОЕ (независимое) подразделение, которое служит во благо страны.

Развёртывание мобильных армейских лагерей, учёт офицеров в запаса, учёт резерва, ночные, скрытные перемещения мотострелковых бригад с Ленинградской обл и Владикавказа, танкистов из Шали и т.д. Всё это едет в Крым, Ростов, Белгород.

На местах идёт частая ротация фсб и её подразделений.

Словом всё это уже докладывалось.

Прежде чем сделать доклад, сведения были настолько ясно промониторенны и глубоко проанализированы, что напугали не на шутку всю зекобыдлу. Отсюда вам и сокращения в дшв, в авиации, в артиллерии. Отсюда отклонения заявок с фронта на б/к. Отсюда и 25 регионов, вместо 27 (это такой скрытый месседж, дающий понять про полное согласие с оккупацией Крыма и поднятые лапки вверх).

Поистине у страха глаза велики. Если один доклад, может принести столько паники и два великих фельдмаршала зеленский и хомчак, готовые на что угодно, на любые условия лишь бы не разгневать великого пупкина.