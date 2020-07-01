Ядерная авария в Ленинградской области — новые подробности

В западной прессе появились новые подробности ядерной аварии на севере России. Предположительно, авария произошла в Ленинградской области. Варианта пока два — либо в районе Ленинградской АЭС, либо значительно севернее, с противоположной стороны финского залива. Источником может быть неизвестный объект в районе Сестрорецка. Там есть по словам аналитиков некий «военный объект».

На прошлой неделе финские, норвежские и шведские наблюдатели за радиационной и ядерной безопасностью заявили, что обнаружили небольшие количества радиоактивных изотопов в некоторых частях Финляндии, южной Скандинавии и Арктики.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что уровни, сообщаемые МАГАТЭ — низкие, и не представляют опасности для здоровья человека и окружающей среды.

Венское агентство связалось с европейскими странами в субботу, чтобы запросить информацию. Он заявил, что к вечеру понедельника все добровольно сообщили, что на их территории не произошло ничего, что могло бы вызвать концентрацию изотопов в воздухе. Несколько стран за пределами Европы сообщили об аналогичных результатах.

Россия не была в списке стран, которые отчитались перед МАГАТЭ в понедельник.

«Я ожидаю, что все больше государств-членов будут предоставлять нам соответствующую информацию и данные, и мы будем продолжать информировать общественность» Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ

Однако российский государственный атомный оператор заявил, что две атомные электростанции на северо-западе России не сообщают о каких-либо проблемах.

Во вторник Шведское управление радиационной безопасности сообщило, что Институт оборонных исследований страны также измерял уровни цезия-134, цезия-137 и рутения-103 на станции в Стокгольме 22-23 июня. Уровни были аналогичны уровням, зарегистрированным финскими, норвежскими и шведскими наблюдателями за радиационной и ядерной безопасностью.