В Израиле разрабатывают систему перехвата дронов

Компании Israel Aerospace Industries (IAI) и Iron Drone заключили соглашение о сотрудничестве для интеграции возможностей перехвата в систему защиты от беспилотных летательных аппаратов IAI.

Все компоненты системы Drone Guard для обнаружения беспилотных летательных аппаратов, систем противовоздушной обороны и сбора разведывательных данных произведены системами ELTA IAI, которая продала более 100 единиц, чтобы нарушить работу злонамеренных дронов.

Дрон-перехватчик может быть запущен днем ​​или ночью с док-станции, на которой установлено несколько готовых к использованию дронов. Его можно направить к цели с помощью усовершенствованного радара, интегрированного с Drone Guard, который способен обнаруживать дронов, когда они входят в воздушное пространство.