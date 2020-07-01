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В Израиле разрабатывают систему перехвата дронов

 

Компании Israel Aerospace Industries (IAI) и Iron Drone заключили соглашение о сотрудничестве для интеграции возможностей перехвата в систему защиты от беспилотных летательных аппаратов IAI.

Все компоненты системы Drone Guard для обнаружения беспилотных летательных аппаратов, систем противовоздушной обороны и сбора разведывательных данных произведены системами ELTA IAI, которая продала более 100 единиц, чтобы нарушить работу злонамеренных дронов.

Дрон-перехватчик может быть запущен днем ​​или ночью с док-станции, на которой установлено несколько готовых к использованию дронов. Его можно направить к цели с помощью усовершенствованного радара, интегрированного с Drone Guard, который способен обнаруживать дронов, когда они входят в воздушное пространство.

Радар использует датчики и компьютерное зрение, чтобы установить и зафиксировать цель вплоть до физического удара нарушителя и его нейтрализации. Весь процесс автоматизирован и не требует вмешательства человека.

1 июля, 2020 | Category: Израиль, Наука, Новости ﻿
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