Угольная промышленность становиться экономически не выгодной во всем мире

Согласно новому исследованию Rocky Mountain Institute, The Carbon Tracker Initiative и The Sierra Club возобновляемые источники энергии, такие как ветроэлектростанции и солнечные батареи, строить намного дешевле, чем продолжать эксплуатировать 40% существующей угольной промышленности.

Сейчас многие страны стремятся к более экологичному потреблению энергии и на этом фоне показывают впечатляющие цифры производства «зеленой» электроэнергии. В новом докладе группа экспертов заявила, что уголь достиг финансового «переломного момента», что делает его неконкурентоспособным на большинстве рынков. Авторы подсчитали, что треть мирового угольного рынка уже обходится дороже, чем строительство новых возобновляемых источников энергии. В отчете также говорится о том, что доля неконкурентоспособных угольных электростанций во всем мире увеличится до 60% к 2022 году и до 73% к 2025 году.

В рамках Парижского соглашения 2015 года (соглашение Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года) страны должны удержать рост глобальной средней температуры «намного ниже» 2 °C и «приложить усилия» для ограничения роста температуры в 1,5 °C. Межправительственная группа экспертов по изменению климата заявила, что для достижения такой цели к 2030 году мировое потребление угля должно сократиться на 80% ниже уровня 2010 года.

На данный момент, если говорить о Европе, то анализ показал, что 81% угольной промышленности Европейского Союза уже неконкурентоспособно, а это означает, что без государственной поддержки заводы перестанут существовать. В Китае этот показатель в настоящее время составляет 43%, а через пять лет он вырастет почти до 100%.