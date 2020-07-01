Ученые выяснили сколько времени коронавирус живет в пресной воде

После попадания в пресные водоемы частицы коронавируса выживают около 25 дней в том случае, если температура воды будет низкой. К такому выводу пришли польские и британские специалисты. В ходе своего исследования они пытались установить уровень риска человека, купающегося в пресных водоемах.

Отмечается, что чаще всего коронавирус попадает в такие водоемы вместе с сточными водами. «Природные водные системы могут служить каналом передачи COVID-19. Мы пришли к выводу, что вирус может оставаться стабильным до 25 дней», — сообщили авторы исследования.

Впрочем, они подчеркнули, что риск заразиться в пресном водоеме очень низкий в странах, где высокий уровень очистки воды. Однако в то же время они отметили, что самые высокие риски наблюдаются в Марокко, Великобритании и Испании, где плохо разбавляют сточные воды.

При этом самая низкая угроза заражения наблюдается в Венесуэле, Норвегии и Канаде. Ученые подчеркнули, что также коронавирус может длительное время выживать в морской воде. Напомним, что ранее ученые говорили о том, что вирус дольше живет в пресной воде, а в море и океане заразиться этим заболеванием практически нет никаких шансов.