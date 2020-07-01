Ученые выяснили почему погиб главный город майя

Вода в некоторых резервуарах города Тикаль цивилизации майя в IX веке нашей эры содержала так много ртути, фосфатов и продуктов жизнедеятельности цианобактерий, что вряд ли была пригодна для питья, сообщается в Scientific Reports. Это вкупе с частыми засухами, скорее всего, привело к тому, что люди покинули поселение.

Причины расцвета и падения древних цивилизаций сейчас выясняют в том числе для того, чтобы понять, как современным людям вести хозяйство и при этом не истратить все имеющиеся ресурсы — то есть как добиться устойчивого развития. В этом отношении особенно интересны майя: они сумели выстроить развитое общество посреди тропических лесов, и их цивилизация существовала около 3500 лет, примерно с 2000 года до нашей эры до прихода европейцев в XIV веке (отдельные города держались до 1697 года).

Однако упадок майя начался до появления чужестранцев, что ясно из возраста заброшенных построек этой цивилизации. Так, один из ключевых городов, Тикаль (его руины расположены на севере Гватемалы в департаменте Эль-Петен), жители оставили в середине IX века нашей эры. Перед этим, судя по всему, численность населения Тикаля долго падала. Почему город опустел, точно неизвестно, хотя причины активно ищут уже более 60 лет.

Химики, микробиологи, археологи и специалисты из других областей (все сотрудники Университета Цинциннати) во главе с Дэвидом Ленцем (David A. Lentz) изучили состав осадочных отложений на дне четырех тикальских резервуаров для воды. В образцах материала из разных слоев палинологи анализировали видовой состав и состояние пыльцы, палеоэтноботаники искали 16S рибосомальную РНК бактерий и архей, а также ДНК других организмов (видовую принадлежность генетического материала выясняли количественной полимеразной цепной реакцией), геохимики атомно-абсорбционной спектрометрией и другими методами определяли содержание ртути и фосфатов, способных в больших количествах нанести вред здоровью человека.

В пробах из двух резервуаров, ближайших к главному храму и дворцу, содержание ртути превышало пороговое значение, после которого начинает проявляться токсический эффект (1 микрограмм на грамм отложений). По всей видимости, активнее всего металл накапливался в емкостях в поздний классический период цивилизации майя (600–900 годы нашей эры), то есть незадолго до того, как Тикаль опустел. Майя использовали краски на основе ртути в ритуалах, в частности, при погребениях, и это, скорее всего, способствовало загрязнению питьевой воды этим металлом.

Также в тех сосудах была повышена концентрация фосфатов (PO 4 3−). В позднем классическом периоде она составляла 0,80—0,92 микрограмма на грамм отложений, что в 4 раза больше, чем в доклассический период (0,2 микрограмма на грамм отложений). Традиционно фосфаты связывают с органическими загрязнениями, и здесь их источником могла послужить кухня для жителей Центрального акрополя (то есть правителей и знати), которая располагалась близко к одному из резервуаров. Отходы от приготовления блюд выливали едва ли не у порога кухни, и в дождливое время они могли стекать в емкости для питьевой воды.

ДНК и РНК из резервуаров говорит о том, что в последние века жизни Тикаля в питьевой воде было очень много цианобактерий (их еще называют сине-зелеными водорослями) родов Planktothrix и Microcystis. Скорее всего, их обилию способствовала высокая концентрация фосфатов. Цианобактерии вызывают «цветение воды»: та окрашивается в разные цвета продуктами жизнедеятельности микроорганизмов, притом многие из этих веществ токсичны. Микроцистины — соединения, выделяемые цианобактериями рода Microcystis, — токсичны для человека уже в наномолярных концентрациях и устойчивы к кипячению, так что вода из резервуаров с ними вряд ли была пригодна для питья.

Правитель Тикаля Нуноом-Ч’еен «Темное Солнце» с признаком метаболического синдрома — лишним весом

В позднем классическом периоде в Центральной Америке нередки были засухи, и их уже называли одним из ключевых факторов, который привел к упадку цивилизации майя. Поэтому чистая питьевая вода очень ценилась, а одной из главных задач правителей было снабжать ею народ. Учитывая, что в Тикале самая некачественная и опасная вода содержалась в резервуарах, подконтрольных знати, люди в периоды засух, вероятно, перестали доверять правителям и начали массово покидать город. Кроме того, ртуть и другие загрязнители могли ухудшать здоровье и умственные способности правителей Тикаля. Один из последних его царей, Нуноом-Ч’еен «Темное Солнце», явно имел лишний вес и, как предполагают исследователи, был болен метаболическим синдромом. Помимо ожирения этот синдром влечет за собой атеросклероз, инфаркты и инсульты.