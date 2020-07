Художественный руководитель МХАТа назвал медийных личностей «плесенью без духовного авторитета» Ученые выяснили сколько времени коронавирус живет в пресной воде » Тайка Вайтити снимет три фильма о народе Новой Зеландии Тайка Вайтити, автор фильмов «Кролик Джоджо» и «Реальные упыри», снимет три фильма о коренном народе Новой Зеландии — маори. Производством фильмов займется кинокомпания Piki Films. В основу первого фильма ляжет исторический роман Тины Макерети The Imaginary Lives of James Poneke. В нем идет рассказ о подростке-маори, который в середине XIX века отправляется в Лондон, где осознает, что не хочет пользоваться славой дикаря. Во втором фильме сюжет будет основан на стендап-шоу Анджелы Дравид Down the Rabbit Hole. В нем идет рассказ о женщине, которая пересекла весь мир, чтобы выйти замуж. В итоге героиня попадает в тюрьму, где ей предстоит познать себя и обрести гармонию. Третьим фильмом станет криминальный боевик Better the Blood о детективе, которая выслеживает серийного убийцу. Преступник одержим местью колонизаторам Новой Зеландии.

загрузка...