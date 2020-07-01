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Тайка Вайтити снимет три фильма о народе Новой Зеландии

Тайка Вайтити, автор фильмов «Кролик Джоджо» и «Реальные упыри», снимет три фильма о коренном народе Новой Зеландии — маори. Производством фильмов займется кинокомпания Piki Films.

В основу первого фильма ляжет исторический роман Тины Макерети The Imaginary Lives of James Poneke. В нем идет рассказ о подростке-маори, который в середине XIX века отправляется в Лондон, где осознает, что не хочет пользоваться славой дикаря.

Во втором фильме сюжет будет основан на стендап-шоу Анджелы Дравид Down the Rabbit Hole. В нем идет рассказ о женщине, которая пересекла весь мир, чтобы выйти замуж. В итоге героиня попадает в тюрьму, где ей предстоит познать себя и обрести гармонию.

Третьим фильмом станет криминальный боевик Better the Blood о детективе, которая выслеживает серийного убийцу. Преступник одержим местью колонизаторам Новой Зеландии.

1 июля, 2020 | Tags: , , | Category: Культура, Новости, Шоу-бизнес ﻿
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