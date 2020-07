Эмили Ратаковски впервые в жизни сменила цвет волос Генеральный прокурор Украины, не соблюдая законную процедуру, закрыла дело против бизнесмена » Социальная сеть Facebook оказалась в центре расистского скандала и потеряла около 7 миллиардов Социальная сеть Facebook оказалась в центре расистского скандала и с каждым днем теряет все больше рекламодателей Все началось 17 июня, когда различные некоммерческие организации, борющиеся за социальную справедливость, призвали бренды бойкотировать Facebook из-за отказа представителей соцсети удалять посты пользователей, посвященные расизму и дискриминации. В результате протеста крупные компании, среди которых Coca-Cola, Pepsi Co, Honda, The North Face, Unilever отказались от размещения рекламы на Facebook. К бойкоту соцсети призывали правозащитная организация «Антидиффамационная лига США», Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения, организация по защите гражданских прав Color of Change и другие правозащитники. После того как представители бизнеса объявили бойкот социальной сети, акции Facebook упали на 8,3%, Twitter — на 7%, а состояние миллиардера Марка Цукерберга всего за день сократилось более чем на $7 млрд. Основатель сайта потерял третье место в рейтинге самых богатых людей мира, уступив позицию председателю и исполнительному директору конгломерата LVMH Бернару Арно. Интернет-гигант пытается не допустить еще более масштабного бойкота, но пока не планирует коренным образом менять политику модерирования контента. В ответ на критику Цукерберг заявил, что Facebook запретит ненавистнические высказывания в рекламе, размещенной в социальной сети, а также будет маркировать публикации, которые могут заслуживать внимания, но нарушают политику компании. Facebook также расширит свою политику защиты мигрантов и беженцев от рекламы, разжигающей ненависть между людьми.

загрузка...