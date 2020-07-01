Селене Гомес жестоко обиделась на Билли Айлиш

Селене Гомес жестоко обиделась на Билли Айлиш, вплоть до того, что больше не хочет ее видеть и знать. Недавно стало известно, что Билли Айлиш (Billie Eilish) отписалась в Инстаграме от Селены Гомес (Selena Gomez), с которой была долгое время в приятельских отношениях.

Селена с большим уважением относилась к творчеству Билли и любила ее всем сердцем. Инсайдеры сообщают, что сейчас Селена очень подавлена и не понимает, почему Билли отписалась от нее. При этом спрашивать она не планирует, что случилось.

Напомним, недавно Селена призналась, что ее до слез растрогала песня Билли «Все, что я хотела». Девушка говорила, что в этом треке есть многое о ней.

Напомним, Айлиш решила отписаться не только от Селены, но еще и от группы BTS, Джастина Бибера (Justin Bieber). Последний артист и вовсе был ее кумиром в детстве. Она неоднократно признавалась, что в ее комнате все стены были увешаны плакатами с исполнителем.

Фанаты гадают, что же случилось? Некоторые думают, что Билли просто поймала звездную болезнь, поэтому так себя ведет. А кто-то считает, что на нее плохо влияет ее брат Финнеас О’Коннелл (Finneas O’Connell). Фанаты предполагают, что он диктует ей, с кем стоит обращаться, а о ком лучше забыть.