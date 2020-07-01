«  
  »

Рубль уже обвалился из-за будущих санкций

Рубль дешевеет на Московской бирже четвертый день подряд, несмотря на то, что цены на нефть остаются выше 40 долларов за баррель Brent.На торгах во вторник курс доллара обновил максимум с 28 мая, достигая отметки 70,95 рубля, а курс евро закрепился выше 79 рублей впервые за две недели.

За день американская валюта подорожала на 1,33%, а европейская — на 0,98%. На 12.46 мск сделки с расчетом «завтра» заключаются по 70,9350 рубля за доллар и 79,4925 рубля за евро.

Фьючерс на нефть Brent дешевеет на 1,38%, до 41,27 доллара за баррель, но остается выше уровней начала июня, на которых рубль уверенно дорожал. С начала месяца курс евро вырос почти на 3 рубля, а доллара — на 2,8 рубля.

«Ключевым фактором давления на российскую валюту выступает ослабление аппетита к рисковым активам на фоне повышенного внимания инвесторов к распространению коронавируса в США и других странах», — говорит аналитик Nordea Григорий Жирнов. Накануне ВОЗ заявила, что финал пандемии не просматривается, а десятки американских штатов, включая Флориду, Техас, Калифорнию и Аризону, объявили, что откладывают планы по открытию экономик и вводят новые ограничения из-за роста числа зараженных.

На этом фоне дешевеют южноафриканский ранд (-0,3%) и мексиканский песо (-0,4%), но рубль падает вдвое быстрее валют-аналогов. На российский рынок давит усиление геополитических рисков после публикации в американских СМИ о связях российских спецслужб с талибами в Афганистане, сказал Reuters дилер крупного российского банка.

В пятницу New York Times сообщила, что по данным американских спецслужб, подразделение российской военной разведки предлагало и выплачивало вознаграждения за успешные атаки на военных США.

И хотя Кремль назвал эти сведения ложью и «абсолютной уткой», МИД — «незатейливым вбросом», а президент США Дональд Трамп — «еще одной сфабрикованной мистификацией», эта тема может быть раскручена перед американскими выборами, что «чревато ухудшением реноме России, а как максимум — новыми санкциями», говорит дилер.

Накануне спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси направила письмо руководителям американской разведки с просьбой провести брифинг для конгресса.

Источники в американской администрации сообщили Associated Press, что Белый дом еще в начале 2019 года получал сводки о том, что Россия, возможно, платит талибам за убийство американских военных в Афганистане. По данным AP, эти сведения были получены от взятых в плен боевиков и подкреплены уликами в виде найденных наличных денег. Разведка расследует возможное участие РФ в гибели трех морпехов при взрыве автомобиля в 2019 году.

В пользу доллара начинают работать и технические факторы: после того, как курс пробил отметку 70, у трейдеров, ставивших на рост рубля, начинают срабатывать «стоп-лоссы», говорит главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Часть инвесторов закрывает позиции из-за окончания квартала и в преддверии завтрашнего выходного дня в России, указывает Жирнов, добавляя, что риски для рубля смещены в сторону дальнейшего ослабления.

Аукционы госдолга, которые Минфин проведет в среду, не сулят поддержки рублю, пишут аналитики Сбербанк CIB. После резкого снижения ставки ЦБ интерес нерезидентов упал, и ОФЗ дешевеют: во вторник индекс RGBI обновил минимум с 9 июня — 155,82 пункта.

Спрос на аукционах, вероятно, будет низким, полагают в Сбербанк CIB: Минфин может разместить бумаги на 50-70 млрд рублей.

1 июля, 2020 | Tags: , | Category: Новости, Россия, США ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  