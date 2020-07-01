Разработан новый сенсорный дисплей,который может быть адаптирован к поверхности любой формы

Благодаря сочетанию методов 3D-печати и распыляемых электронных технологий, исследователи разработали новый тип сенсорного дисплея, который можно адаптировать практически к любой форме поверхности.Команда разработчиков надеется, что их изобретение будет стимулировать изобретателей и производителей на создание интерактивных объектов всех форм и размеров.

Все эти объекты представляют собой подложку, напечатанную на 3D-принтере и соединенную с электродами в определенной конфигурации. Заранее заданный дизайном и равномерно распределенный слой электролюминесцентных чернил позволяет формировать любую необходимую конфигурацию. По словам исследователей, идея состоит в том, чтобы заставить людей думать о дисплеях так же, как о пластике или красках.

Готовые изделия могут активироваться при подаче электрического заряда, а также способны реагировать на прикосновения к сенсорами. С их помощью можно делать все, от прикладных элементов до экскурсий по музею и арт-проектов.

«Мы высвободили дисплей из плоского прямоугольного корпуса так, чтобы теперь вы могли создавать интерактивные объекты любой формы и размера», уверяет Олли Хантон, ведущий автор проекта. «Процесс просто и доступен для каждого. Пользователь получает возможность создавать конструкции из проводящего пластика и ЭЛ-краски, даже если у него совсем нет опыта работы с этими материалами».