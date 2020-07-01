Певица Sia стала бабушкой (через год после усыновления двух подростков)

44-летняя австралийская певица Sia призналась на шоу Zane Lowe’s Apple Music, что стала бабушкой: у одного из ее приемных сыновей (в прошлом году знаменитость усыновила двух 18-летних темнокожих подростков) родились двое малышей.

У моего младшего сына родились двое детей. Я была в шоке, но сейчас все нормально. Они зовут меня Нана. Уговариваю их звать меня просто «милочка», по примеру Крис Дженнер, — сказала Sia.

Sia

Год назад певица усыновила двух юношей, которые, по ее словам, за свои 18 лет «побывали в 18 разных местах». Оба ее сына проходят программы, помогающие им справиться с прошлыми травмами. Один из них делает успехи и уже готов прекратить терапию, а вот за младшего сына она все еще переживает.

Я молюсь, чтобы он справился, потому что мне для избавления от последствий собственных травм потребовалось много времени. С травмой можно справиться, когда у тебя спокойная и безопасная жизнь. Так что я просто стараюсь сделать для детей все, что в моих силах, — рассказала певица.

По ее словам, приемные сыновья помогли ей лучше понять проблемы темнокожих людей.

Мне стыдно. Стыдно, что мне потребовалось усыновить двух темнокожих ребят, чтобы по-настоящему понять, через что они проходят каждый день. Два темнокожих сына помогли мне увидеть, как много «белых привилегий» у меня было, — призналась она.

Sia также отметила, что почти ушла из музыкальной индустрии, посвящает работе вполовину меньше времени, чем раньше.