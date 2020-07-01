Папарацци сфотографировал Меган Фокс и ее любовника вместе

После расставания 34-летней Меган Фокс с 46-летним Брайаном Остином Грином все внимание папарацци приковано к ней и ее новому спутнику — 30-летнему рэперу Колсону Бэйкеру, с которым актриса проводит все больше времени. На днях пара попала в объективы в аэропорту Лос-Анджелеса.

Влюбленные, похоже, вернулись в Лос-Анджелес после совместного путешествия. И судя по их предыдущим кадрам, попадавшим в прессу, это был их первый перелет вместе, о котором узнали СМИ. Меган и Колсон несли большие дорожные сумки с вещами.

Колсон Бэйкер и Меган Фокс

О романе актрисы и певца заговорили в мае — сразу после заявления Грина о расставании с женой. Не успели фанаты пары обсудить эту новость, как в сети состоялась премьера клипа Колсона Бэйкера на песню Bloody Valentine, в котором снялась Фокс.

Слухи о расставании Меган и Брайана, проживших в браке десять лет, начались еще в апреле. Тогда инсайдеры сообщили, что актеры живут в разных домах, но регулярно встречаются, чтобы проводить время с тремя сыновьями: семилетним Ноа, шестилетним Боди и трехлетним Джорни.