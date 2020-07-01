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 Maruv ошеломила поклонников очередным провокационным образом

Украинская певица Maruv опубликовала в Instagram снимок, который немедленно вызвал волнение в сети. Девушка позировала в одежде из черной кожи. Лицо певица наполовину прикрыла прозрачной тканью.

«A leather collar round my neck is gonna pay my check check check», – написала она. Это можно перевести как «Кожаный ошейник на моей шее оплатит мой чек».

«Пушка»,»Секс», «Наша Мадонна»,»Крутая ты телка», «Главная пися-королева», – комментировали перевозбужденные поклонники.

Напомним,ранее Maruv стала победительницей украинского нацотбора на «Евровидение 2019».

25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на «Евровидение 2019» в Израиль. Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но «не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на «Евровидении» в промоакции политиков.

1 июля, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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