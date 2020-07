Maruv ошеломила поклонников очередным провокационным образом

Украинская певица Maruv опубликовала в Instagram снимок, который немедленно вызвал волнение в сети. Девушка позировала в одежде из черной кожи. Лицо певица наполовину прикрыла прозрачной тканью.

«A leather collar round my neck is gonna pay my check check check», – написала она. Это можно перевести как «Кожаный ошейник на моей шее оплатит мой чек».