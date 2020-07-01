Компания, выпускающая косметику для брендов знаменитостей, подала в суд на Ким Кардашьян

Ким Кардашьян-Уэст и ее младшая сестра Кайли Дженнер создали популярные бренды косметики благодаря весьма успешному партнерству с компанией Seed Beauty из города Окснард, штат Калифорния. Они лишь помогали с разработкой и рекламой косметических продуктов, в то время как Seed Beauty занималась всем остальным, начиная с создания и производства косметики и заканчивая ее упаковкой и доставкой клиентам. Однако сейчас Ким Кардашьян-Уэст, кажется, оказалась на грани разрыва прибыльного партнерства.

В конце прошлой недели Seed Beauty обратилась в суд штата Калифорния с гражданским иском против косметического бренда KKW Beauty, который принадлежит Кардашьян-Уэст. Компания утверждает, что таким образом пытается сохранить свою коммерческую тайну.

В иске говорится о том, что Ким Кардашьян-Уэст собирается пойти по стопам своей сестры и продать контрольную долю своего бренда косметическому гиганту Coty.