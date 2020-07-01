Компания, выпускающая косметику для брендов знаменитостей, подала в суд на Ким Кардашьян

Ким Кардашьян-Уэст и ее младшая сестра Кайли Дженнер создали популярные бренды косметики благодаря весьма успешному партнерству с компанией Seed Beauty из города Окснард, штат Калифорния. Они лишь помогали с разработкой и рекламой косметических продуктов, в то время как Seed Beauty занималась всем остальным, начиная с создания и производства косметики и заканчивая ее упаковкой и доставкой клиентам.
Однако сейчас Ким Кардашьян-Уэст, кажется, оказалась на грани разрыва прибыльного партнерства.
По мнению истца, потенциальная сделка представляет для него «большую угрозу», поскольку после ее заключения KKW Beauty не сможет обеспечивать защиту коммерческой тайны Seed Beauty от одного из ее главных конкурентов.
Seed Beauty требует в судебном порядке запретить бренду KKW Beauty разглашать Coty коммерческую тайну компании. Ким Кардашьян-Уэст не стала комментировать возможность заключения сделки с Coty.
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