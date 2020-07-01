Кофе снижает риск развития цирроза печени

Многие наверняка знают, что спиртные напитки явно не идут на пользу организму человека, нанося серьезный удар по целому ряду органов. В частности, при постоянных чрезмерных возлияниях постепенно разрушается печень — нередко у лиц, злоупотребляющих спиртным, диагностируют цирроз.

Между тем ученые американской школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса выявили, что риск развития цирроза печени можно существенно снизить с помощью кофе.

Так, исследования показали, что выпивая 2 чашки этого бодрящего напитка в день, риск развития цирроза из-за злоупотребления спиртными напитками, снижается на 44 процента.

Более того — здесь выявлена прямая взаимосвязь. Иными словами, чем больше кофе вы пьете в течение дня, тем ниже риски развития цирроза печени.

Впрочем, важно понимать, что кофе в данном случае не является панацеей. Если его пить, как говорится, без меры, то можно получить ряд других, также очень серьезных проблем со здоровьем. Поэтому самый лучший вариант — это полный отказ от алкоголя, или хотя бы его минимальное потребление.