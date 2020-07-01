Художественный руководитель МХАТа назвал медийных личностей «плесенью без духовного авторитета»

Художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков высказался по поводу повышенного внимания к смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова.

«Михаил шел к этому. Человек, который чувствовал свою безнаказанность. И мы все эту безнаказанность развивали. Мы ее формировали», — считает Бояков.

Он отметил, что люди сами превозносят медийных личностей и ответственность не только на самих знаменитостях.

«Мы этих миллионеров-блогеров своими лайками, своими перепостами и создаем. Мы множим эту ситуацию. Мы развиваем эту плесень, эту ризому, это горизонтально развивающуюся медийную нить, в которой люди, которые не обладают духовным авторитетом, интеллектуальными данными, а просто обладают какими-то качествами — вот здесь постебаться, вот здесь подмигнуть, вот здесь стишки прочитать, уколоть кого-нибудь. И мы этих людей возносим на вершину, на постамент», — сказал Бояков, добавив, что необходимо этому противостоять.

«Давайте перестанем этих звезд называть звездами. Давайте их поставим на место», — заключил худрук.