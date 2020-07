Голливуд купил украинский фильм с Иванной Сахно в главной роли

Крупнейший в мире американский дистрибьютор Lionsgate через свою компанию Grindstone Entertainment приобрел права на украинский триллер Let it Snow, режиссера Станислава Капралова.

Фильм создан в копродукции Украины с США и Испанией. Продюсер фильма — Сергей Лавренюк (Solar Media Entertainment), ко-продюсеры Ян Фишер, Роджер Корби (FishCorb Films) и Станислав Капралов, исполнительный продюсер — Марианна Новикова.

Главные роли в фильме исполняют Иванна Сахно ( «Шпион, который меня бросил», «Тихоокеанский рубеж: Восстание»), Алекс Хафнер ( «Погружение», «Советник») и Тинатин Далакишвили ( «Звезда», «Любовь с акцентом», » Эбигейл «)

Сюжет фильма разворачивается среди зимних гор. За сноубордисткой, любительницей фрирайда, гонится черный снегоход с безликим наездником. Он не просто хочет уничтожить героиню, он как драматург, наслаждаясь процессом, разыгрывает зрелищную кровавую пьесу.

Всемирноизвестный сейлз-агент Arclight Films подписал соглашение на продажу фильма Let it Snow на территории Северной Америки 29 июня, а уже с 22 сентября он выйдет в прокат в VOD формате.

«Let It Snow — это сильный и захватывающий триллер. Широкомасштабные кадры гор, которые покрыты снегом, проберут аудиторию до костей. Сноубордисты берегитесь! » — прокомментировал Стэн Вертлиб с Grindstone Entertainment, компании Lionsgate.