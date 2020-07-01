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Газпром вернул Польше предоплату за газ

Российский газовый монополист «Газпром» перечислил обратно государственной нефтегазовой компании PGNiG переплату за газ в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

В данном случае речь идет о сумме в 1,5 млрд. долларов, которая по решению суда должна была быть выплачена до 1 июля.

«Газпром экспорт» перечислил польской компании PGNiG денежные средства, которые причитаются к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша», – цитируется заявление «Газпром экспорта».

Вместе с тем, в «Газпроме» и «Газпром экспорте» продолжают обжалование этого решения арбитража. В российских компаниях считают, что перечисление средств не повлияет на их позиции в ходе обжалования.

1 июля, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Украина, Экономика ﻿
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