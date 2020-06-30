Звезда сериала «Оранжевый — хит сезона» Тейлор Шиллинг совершила каминг-аут и представила свою девушку

Все больше западных знаменитостей в «месяц прайда» (ЛГБТ-события Американского месяца гордости) делятся фотографиями своих вторых половинок. Вчера 35-летняя Тейлор Шиллинг, звезда сериала «Оранжевый — хит сезона» совершила каминг-аут. Актриса опубликовала в инстаграме романтичную фотографию вместе с возлюбленной.

Стало известно, что актриса встречается с художницей Эмили Ритц. Согласно информации на ее сайте, она использует «рисунок, живопись, скульптуру и вышивку, чтобы воплотить в жизнь свое уникальное видение красоты». По слухам, пару познакомили общие друзья в конце прошлого года.

Тейлор стала популярна в 2012 году, когда получила главную роль в сериале Netflix «Оранжевый — хит сезона». Она сыграла Пайпер Чепмен, бисексуальную женщину, которая попадает в тюрьму после того, как ее бывшая любовница, занимающаяся контрабандой наркотиков, сдала ее властям. Последний сезон сериала вышел в прошлом году.

Кадр из сериала «Оранжевый — хит сезона»

Актриса редко дает интервью и не отвечает на вопросы о своей личной жизни.

У меня были очень серьезные отношения со многими людьми, и я очень экспансивная натура. Но я не люблю навешивать ярлыки. Я действительно не вписываюсь в рамки, это слишком ограничивает. Я работаю все время — в моей жизни больше ничего не происходит. Но у меня были прекрасные отношения. У меня было много любви,

— сказала Шиллинг в 2017 году в интервью The Standard, когда ее спросили о ее сексуальной идентичности.