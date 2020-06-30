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В Новой Зеландии ищут актера для нового «Властелина колец» «необычной внешности»

В Новой Зеландии ищут актера для нового "Властелина колец"

Новозеландское агентство по поиску талантов ищет актеров для участия в телевизионной адаптации «Властелина колец». Для сериала необходимы актеры с необычной внешностью.

Кастинговое агентство просит обращаться людей, имеющих «забавный вид»: с неправильным прикусом, ожогами лица, выпирающими ушами, шрамами, какими-либо дефектами или иными особенностями.

Ранее для сериала искали высоких (более 1,95 метра) и невысоких (ниже 1,5 метра) актеров.

Предварительная подготовка к телесериалу была сорвана в марте из-за вспышки коронавирусной инфекции.

30 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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