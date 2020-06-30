Режиссер «Джона Уика» снимет боевик об убийцах в поезде Брэд Питт тайно посещает Анджелину Джоли во время карантина » В Новой Зеландии ищут актера для нового «Властелина колец» «необычной внешности» Новозеландское агентство по поиску талантов ищет актеров для участия в телевизионной адаптации «Властелина колец». Для сериала необходимы актеры с необычной внешностью. Кастинговое агентство просит обращаться людей, имеющих «забавный вид»: с неправильным прикусом, ожогами лица, выпирающими ушами, шрамами, какими-либо дефектами или иными особенностями. Ранее для сериала искали высоких (более 1,95 метра) и невысоких (ниже 1,5 метра) актеров. Предварительная подготовка к телесериалу была сорвана в марте из-за вспышки коронавирусной инфекции.

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