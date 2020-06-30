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В новой военной радиостанции кости черепа солдата будут выполнять роль антенны

Компания BAE Systems разработала технологию, позволяющую использовать кости черепа солдата в качестве приемо-передающей антенны. При ее разработке была использована природная способность человеческого организма ретранслировать звуковые колебания через кости непосредственно к внутреннему уху через специальный шлем.

Новая технология позволяет отправлять и принимать сообщения с помощью устройства размером с небольшую монетку. В боевой обстановке значение связи трудно переоценить. Она не должна прерываться по причине помех и громких звуков от разрывов и выстрелов.

Как известно, мы воспринимаем звуки через ушной канал. При «костном» приеме звук минует барабанную перепонку, а специальное устройство преобразует звуковые волны в вибрации, которые затем передаются через кости черепа непосредственно на ушную улитку, где звуки преобразуются в нервные импульсы, передаваемые в мозг.
30 июня, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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