Очевидцы о радиации в Ленинградской области — авария на АЭС Трампу дважды сообщали, что Кремль платит талибам за убийства американцев в Афганистане — СМИ » В новой военной радиостанции кости черепа солдата будут выполнять роль антенны Компания BAE Systems разработала технологию, позволяющую использовать кости черепа солдата в качестве приемо-передающей антенны. При ее разработке была использована природная способность человеческого организма ретранслировать звуковые колебания через кости непосредственно к внутреннему уху через специальный шлем.





Как известно, мы воспринимаем звуки через ушной канал. При «костном» приеме звук минует барабанную перепонку, а специальное устройство преобразует звуковые волны в вибрации, которые затем передаются через кости черепа непосредственно на ушную улитку, где звуки преобразуются в нервные импульсы, передаваемые в мозг. Новая технология позволяет отправлять и принимать сообщения с помощью устройства размером с небольшую монетку. В боевой обстановке значение связи трудно переоценить. Она не должна прерываться по причине помех и громких звуков от разрывов и выстрелов.Как известно, мы воспринимаем звуки через ушной канал. При «костном» приеме звук минует барабанную перепонку, а специальное устройство преобразует звуковые волны в вибрации, которые затем передаются через кости черепа непосредственно на ушную улитку, где звуки преобразуются в нервные импульсы, передаваемые в мозг.

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