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В Молдавии построили подпольный завод по производству вертолетов для контрабандистов

В Молдавии построили подпольный завод по производству вертолетов для контрабандистов и просто бизнесменов, передает «Думская». Под Кишиневом, в Зоне безопасности Приднестровского конфликта, действовал подпольный завод по сборке вертолетов Ка-26 и других.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Молдовы.

Молдавские правоохранители провели обыск на заводе. В цеху обнаружили более десятка вертолетов, находящихся на разных этапах готовности. Вертолеты производились без необходимых сертификатов и документов о происхождении и качестве компонентов.

Собранные машины экспортировали в страны СНГ.

Руководство и работники завода являются жителями приднестровского региона РМ.

По уголовному кодексу Молдовы, им грозит от трех до 10 лет тюрьмы.

 

 

 

30 июня, 2020 | Category: Мир, Новости, Россия ﻿
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