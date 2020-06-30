Об этом сообщает пресс-служба полиции Молдовы.

В Молдавии построили подпольный завод по производству вертолетов для контрабандистов и просто бизнесменов, передает «Думская». Под Кишиневом, в Зоне безопасности Приднестровского конфликта, действовал подпольный завод по сборке вертолетов Ка-26 и других.

Молдавские правоохранители провели обыск на заводе. В цеху обнаружили более десятка вертолетов, находящихся на разных этапах готовности. Вертолеты производились без необходимых сертификатов и документов о происхождении и качестве компонентов.

Собранные машины экспортировали в страны СНГ.

Руководство и работники завода являются жителями приднестровского региона РМ.

По уголовному кодексу Молдовы, им грозит от трех до 10 лет тюрьмы.