В Ливии, в районе населенного пункта Тархуна были обнаружены новые захоронения жертв наёмников Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
В обнаруженном намедни захоронении на сегодняшний день найдено 9 тел.
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В Ливии обнаружены новые массовые захоронения жертв военного преступника Хафтара
В Ливии, в районе населенного пункта Тархуна были обнаружены новые захоронения жертв наёмников Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
В обнаруженном намедни захоронении на сегодняшний день найдено 9 тел.
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