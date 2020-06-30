В Ливии обнаружены новые массовые захоронения жертв военного преступника Хафтара

В Ливии, в районе населенного пункта Тархуна были обнаружены новые захоронения жертв наёмников Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.

В обнаруженном намедни захоронении на сегодняшний день найдено 9 тел.