Учёные подтвердили наличие у людей стереообоняния

Учёные института медицины Геттеборга подтвердили наличие у людей стереообоняния. В человеческой биологии есть такие вопросы, которые обывателю кажутся очевидными, а учёные всё ещё не могут дать точного ответа как так получилось. Например, мы всё ещё наверняка не знаем, зачем животным нужен сон.

Вторая странная аномалия в эволюции белковых форм жизни — это возникшая двусторонняя симметрия организмов. Основная гипотеза в том, чтобы мы получили парные органы, которые позволили нам ориентироваться в пространстве.



У нас есть два глаза и так мы можем на глаз замерять расстояние до объектов, пара ушей даёт нам возможность определять источник звука, а как насчёт пары ноздрей? Дают ли они нам возможность определять «откуда пасёт?»

Учёные до сих пор считали, что обоняние не обладает стереоэффектом, а возможность определять источник запаха создаётся при помощи других органов. Но исследователи из Китайской академии наук провели эксперименты и опубликовали работу, чтобы подтвердить обратное. Мы можем чувствовать направление источника запаха.

Эксперименты, которые проводили учёные достаточно сложные: они мучали испытуемых синестезией, показывая визуальные образы для зрительного нерва, в то же время направляя определённые запахи в ноздри.

Подтвердились, впрочем, обе теории: смещение концернтрации в одну из ноздрей работает, но всё же сильно связано с визуальными образами. Учёные пока не готовы точно ответить на вопрос, чует ли человек запах слева или справа — для этого понадобятся дополнительные эксперименты на мозге. Но корреляция результатов присутствует наверняка.

Так что способность в полной темноте находить в своей квартире еду на кухне, вероятно, обеспечена твоими органами чувств. И совсем не многолетней тренировкой.