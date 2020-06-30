Ученые объяснили, как смех продлевает жизнь

Смех оказывает огромное положительное влияние на здоровье человека, о чем говорят и исследования ученых.

Как сообщает портал MedikForum.ru, смеха помогает бороться со стрессом и, как следствие, защищает организм от неврозов, депрессии и нарушения сна. С таким лекарством не нужны никакие антидепрессанты.

Кроме того, смех и привычка часто улыбаться оберегают кожу от ранних морщин, так как мышцы лица всегда остаются в тонусе. Лицо выглядит намного свежее и здоровее благодаря естественному массажу и улучшению кровотока.

Смех укрепляет иммунитет и увеличивает содержание иммуноглобулина А, что помогает противостоять сезонным инфекциям.

Лучшим естественным обезболивающим также является смех, так как отвлекает от болезненных ощущений и помогает расслабить мышцы.

К другим неоценимым свойствам смеха можно отнести благотворное влияние на работу органов дыхания путем очищения их от мокроты и ускорения газообмена.

Наконец, шестым и наиболее приятным бонусом смеха является его способность бороться с лишним весом. Это как спорт, только легче: за десять минут активного смеха можно «сжечь» целую плитку шоколада.