Ученые нашли фактор, от которого зависит тяжесть протекания COVID-19

Тяжелое течение COVID-19 может быть связано с фактором Виллебранда — одним из главных компонентов системы свертывания крови. Как сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета, такую гипотезу выдвинула старший научный сотрудник лаборатории биологии амилоидов СПбГУ Анна Аксенова. Она полагает, что размножение вируса способствует развитию микроповреждений на стенках сосудов. В ответ организм выбрасывает в кровь фактор Виллебранда, пытаясь «залатать» возможные пробоины, но в результате повышая риск тромбозов. Именно с ними связана немалая часть смертельных случаев от COVID-19, отметили в вузе.

В университете подчеркнули, что новая коронавирусная инфекция протекает у разных людей совершенно по-разному. Непохожие комбинации симптомов, начиная от кашля, заканчивая расстройствами пищеварения, затрудняют диагностику. К тому же ученым и врачам все еще непонятно, почему люди одного возраста и с сопоставимыми показателями здоровьями могут переносить инфекцию настолько отлично друг от друга: одних приходится переводить на аппараты искусственной вентиляции легких, а другие и вовсе не чувствуют, что заболели. Одной из возможных причин этого явления может быть разный уровень фактора Виллебранда (ФВ) в крови пациентов.

Если раньше считалось, что коронавирус нового типа SARS-CoV-2 поражает преимущественно легкие, прикрепляясь к рецепторам ACE2 на поверхности альвеолоцитов (клеток, выстилающих легкие), то сегодня появляется все больше информации о том, что нечто подобное происходит и с клетками эндотелия — внутренней поверхности сосудов.

По словам Анны Аксеновой, судя по всему, вирус способен вызывать локальное воспаление стенок сосудов и капилляров, что приводит к повышенному выбросу фактора Виллебранда в кровь, который, в свою очередь, и провоцирует образование тромбов.

Уровень и активность фактора Виллебранда в крови у людей может быть разным, отмечает Аксенова. Так, его уровень ниже у обладателей первой группы (0), а выше — у второй (A). «Избыточная выработка ФВ может приводить к развитию тромбозов, в том числе в капиллярах легких», — добавила эксперт.

«Я предполагаю, что уровень и активность ФВ могут являться важными прогностическими факторами заболеваемости и смертности от COVID-19», — заключила исследователь. В то же время она подчеркнула, что для подтверждения этой гипотезы необходимы масштабные и тщательные исследования.