У западного побережья Гренландии обнаружили подводные сады Stephen Long et al. / Frontiers in Marine Science, 2020 Глубокие воды у западного побережья Гренландии оказались домом для богатых жизнью коралловых садов. Они образованы актиниями и мягкими холодолюбивыми кораллами, которые не строят рифов и не фотосинтезируют. В статье для журнала Frontiers in Marine Science авторы открытия призывают обеспечить необычной экосистеме защиту от рыболовецкого промысла. Глубоководные экосистемы до сих пор остаются плохо изученными. Тем не менее, многие из них уже страдают от деятельности человека, например, добычи полезных ископаемых и ловли рыбы тралами. Один из способов защиты таких сообществ — признание их уязвимыми морскими экосистемами (УМЭ). В последние годы поиск потенциальных УМЭ активизировался, однако из-за дороговизны оборудования он охватывает лишь отдельные участки Мирового океана. Команда специалистов во главе со Стивеном Лонгом (Stephen Long) из Университетского колледжа Лондона решила выяснить, соответствуют ли критериям УМЭ подводные сообщества у побережья Гренландии. Экономика этого региона основана на ловле рыбы и креветок, однако охрана морских экосистем здесь пока налажена не слишком хорошо. Ученые сосредоточили свое внимание на глубоких водах пролива Дейвиса, который разделяет западное побережье Гренландии и остров Баффинова Земля. Чтобы обследовать их, они использовали специально сконструированный аппарат, состоящий из дистанционно управляемых донных саней и укрепленной на них камеры GoPro. Его создание обошлось команде всего в пять тысяч долларов, что относительно недорого по меркам глубоководной техники. Погружения проводились в ходе двух масштабных экспедиций в октябре 2018 и мае 2019 года, а также двух более коротких в 2017 и 2019 годах. В общей сложности аппарат посетил 18 точек на глубине от 274 до 585 метров. Во время каждого погружения производились видеосъемки субстрата и его обитателей. На сделанных аппаратом записях ученые увидели коралловые сады с высокой плотностью живых организмов. Их видовой состав заметно отличался в зависимости от того, был ли субстрат твердым или мягким. Самыми многочисленными жителями дна оказались актинии (в объектив камеры попали более пятнадцати тысяч особей) и мягкие кораллы (более одиннадцати тысяч встреч). Кроме того, в подводных сообществах встречались губки и мшанки Alcyonidium gelatinosum. На одних участках доминировал один или несколько видов, в то время как на других экосистемы были более разнообразными. Разнообразие живых организмов в коралловом саду на глубине 585 метров. На снимке можно увидеть актинии, мягкие кораллы, морские лилии, губок, офиур и мшанок. Расстояние между двумя точкам лазера составляет двадцать сантиметров. Термин «коралловый сад» был введен в науку меньше десяти лет назад. Обычно его используют, чтобы описать сообщества, состоящие из мягких холодноводных кораллов. В отличие от более известных тропических кораллов, они не образуют рифов и не зависят от фотосинтезирующих симбионтов. Подобные «сады» описаны для северо-востока Атлантики, однако в гренландских водах до сих пор не встречались. По мнению авторов, на восьми из восемнадцати исследованных точек плотность и разнообразие живых организмов настолько высоки, что они подходят под критерии уязвимой морской экосистемы и заслуживают защиты. Общая площадь предлагаемой УМЭ составляет 486 квадратных километров.

