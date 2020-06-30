Древних индейцев уличили в курении сумаха Кейт Миддлтон одержала очередную победу над Меган Маркл » Стало известно что больше всего ненавидит знаменитый Кристофер Нолан 29 июня в интервью для Variety Энн Хэтэуэй рассказала о своих впечатлениях от работы с Кристофером Ноланом. По словам актрисы, она всегда старается сотрудничать только с интересными постановщиками, и режиссёр «Тёмного рыцаря» — один из её любимых. Нолан снимает в основном фантастические фильмы, однако старается делать их максимально приземлёнными. Например, для сцены драки в «Начале» Джозеф Гордон-Левитт тренировался три месяца, и Хэтэуэй для роли Женщины-кошки постаралась сделать то же самое. [Он сказал]: «Я хочу, чтобы ты сделала как можно больше трюков. Мне нужно, чтобы ты была достаточно сильной для этого. Ты не должна быть тем актёром, который снимется в паре дублей и скажет, что слишком устал. Я хочу, чтобы ты делала всё». Энн Хэтэуэй актриса Хэтэуй считает, что этот совет помог ей слиться с Женщиной-кошкой не только эмоционально, но и физически. Она отметила, что постановщик в целом плохо относится к людям, которые прохлаждаются на площадке. Он не разрешает использовать стулья, и на то есть причина. Если везде стоят стулья, люди сидят и перестают работать. Понимаете, он снимает эти невероятно масштабные и амбициозные фильмы, эмоциональные и выверенные технически, и при этом всегда укладывается в расписание и бюджет. Мне кажется, эта штука со стульями работает. Энн Хэтэуэй актриса Судя по всему, слова Хэтэуй — отчасти преувеличение, поскольку в сети можно найти достаточно кадров с людьми, сидящими на площадке у Нолана. Вероятно, ему придётся уточнить эту информацию в одном из грядущих интервью.

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