Стало известно что больше всего ненавидит знаменитый Кристофер Нолан

29 июня в интервью для Variety Энн Хэтэуэй рассказала о своих впечатлениях от работы с Кристофером Ноланом. По словам актрисы, она всегда старается сотрудничать только с интересными постановщиками, и режиссёр «Тёмного рыцаря» — один из её любимых.
Нолан снимает в основном фантастические фильмы, однако старается делать их максимально приземлёнными. Например, для сцены драки в «Начале» Джозеф Гордон-Левитт тренировался три месяца, и Хэтэуэй для роли Женщины-кошки постаралась сделать то же самое.
Хэтэуй считает, что этот совет помог ей слиться с Женщиной-кошкой не только эмоционально, но и физически. Она отметила, что постановщик в целом плохо относится к людям, которые прохлаждаются на площадке.
Судя по всему, слова Хэтэуй — отчасти преувеличение, поскольку в сети можно найти достаточно кадров с людьми, сидящими на площадке у Нолана. Вероятно, ему придётся уточнить эту информацию в одном из грядущих интервью.
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