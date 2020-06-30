«  
  »

Собор в Британии поместит на алтарь черного Иисуса ибо «он был таким»

Изображение Тайной вечери, где Иисус Христос нарисован чернокожим, установят на алтаре Сент-Олбанского собора в Британии, передает таблоид The Daily Mail.

Картина представляет собой переосмысление знаменитой фрески Леонардо Да Винчи, в котором для роли Христа позировал натурщик ямайского происхождения Тафари Хиндс. Сообщается, что это сделано в поддержку движения за расовую справедливость Black Lives Matter. Картину создала художница Лорна Мэй Уодсворт в 2009 году.

28 июня сообщалось, что архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби напомнил о ближневосточном происхождении Христа: он не мог быть белокожим. Однако его изображения в разных культурах чаще всего соответствуют внешнему виду ее представителей.

30 июня, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  