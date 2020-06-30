Собор в Британии поместит на алтарь черного Иисуса ибо «он был таким»

Картина представляет собой переосмысление знаменитой фрески Леонардо Да Винчи, в котором для роли Христа позировал натурщик ямайского происхождения Тафари Хиндс. Сообщается, что это сделано в поддержку движения за расовую справедливость Black Lives Matter. Картину создала художница Лорна Мэй Уодсворт в 2009 году.

28 июня сообщалось, что архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби напомнил о ближневосточном происхождении Христа: он не мог быть белокожим. Однако его изображения в разных культурах чаще всего соответствуют внешнему виду ее представителей.