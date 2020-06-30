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Снимаются новые «Черепашки-ниндзя»

Снимаются новые «Черепашки-ниндзя» — их режиссёром выступит Джефф Роу, который работал над мультсериалами «Разочарование» (Disenchantment) и «Гравити Фоллз».

Промокадр фильма «Черепашки-ниндзя», снятого Майклом Бэем

По данным Deadline, над CGI-фильмом по «Черепашкам-ниндзя» вместе с Nickelodeon работает Point Grey Pictures, продюсерская компания Сета Рогена и Эвана Голдберга. Сценарий анимационной полнометражки напишет Брендан О’Брайан, который работал над комедийной дилогией «Соседи. На тропе войны».

CGI-фильм по «Черепашкам-ниндзя» должен перезапустить киновселенную по франшизе, в которую вошли фильм Майкла Бэя «Черепашки-ниндзя», показанный в 2014 году, и его сиквел, выпущенный в 2016-м.

Когда выйдет и о чём расскажет CGI-фильм по «Черепашкам-ниндзя», не уточняется.

30 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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