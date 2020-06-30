Режиссер «Джона Уика» снимет боевик об убийцах в поезде

Дэвид Литч, режиссер первого «Джона Уика», второго «Дэдпула», «Атомной блондинки», «Хоббса и Шоу», экранизирует японскую мангу «Bullet train» («Скоростной поезд»).

Сюжет развернется в скоростном поезде, что следует в Токио. В вагонах находятся пять наемных убийц, у каждого из которых свои задание и цель. В какой-то момент между киллерами происходит столкновение интересов.

Права на адаптацию манги приобрела студия Sony. Литч напишет сценарий и займется постановкой. Актерский состав пока что неизвестен, как и дата выхода.