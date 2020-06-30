Нефть продолжает падать Древних индейцев уличили в курении сумаха » Пугачева без косметики напугала видевших ее людей Певица Алла Пугачева опубликовала в Инстанраме «честный» снимок без косметики. Примадонна выложила два селфи с поля. Видимо, певица решила прогуляться по окрестностям своего поселка. На снимках артистка улыбается, демонстрируя идеальные белые зубы. Звезда не стала краситься, а также надевать парик. Поклонники остались в восторге от снимка. Однако нашлись и те, кто решил, что хвалебные комментарии — обычная лесть. «Сдает наша Алла… как не крути.. «, «Непонятная лесть, зачем?, «На сцене всегда шикарная шевелюра, а здесь три волосины на голове!», «Люди, прекратите льстит!», «Да, великая певица! Но возраст уже не скроешь», — отметили честные подписчики.

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