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Пугачева без косметики напугала видевших ее людей

Пугачева без косметики напугала народ
Певица Алла Пугачева опубликовала в Инстанраме «честный» снимок без косметики.
Примадонна выложила два селфи с поля. Видимо, певица решила прогуляться по окрестностям своего поселка. На снимках артистка улыбается, демонстрируя идеальные белые зубы. Звезда не стала краситься, а также надевать парик.

Поклонники остались в восторге от снимка. Однако нашлись и те, кто решил, что хвалебные комментарии — обычная лесть. «Сдает наша Алла… как не крути.. «, «Непонятная лесть, зачем?, «На сцене всегда шикарная шевелюра, а здесь три волосины на голове!», «Люди, прекратите льстит!», «Да, великая певица! Но возраст уже не скроешь», — отметили честные подписчики.
30 июня, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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