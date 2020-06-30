Новая книга о британской монархии: принц Уильям и Кейт Миддлтон отговаривали принца Гарри от женитьбы на Меган Маркл

Что на самом деле происходит в королевском дворце и каково это — быть частью британской монархии, всегда интересовало публику, а потому любые инсайдерские сведения становятся поводом для газетных сенсаций.

На этот раз в Британии обсуждают новую книгу журналистов Дилана Ховарда и Энди Тиллетт Royals At War («Вражда в королевской семье»), которая сегодня появилась в сети.

Одной из главных тем стали отношения двух самых обсуждаемых пар монархии: Кейт Миддлтон и принца Уильяма и Меган Маркл и принца Гарри, которые весной этого года сложили с себя королевские обязанности.

В книге утверждается, что королевская семья была всерьез обеспокоена решением принца Гарри жениться на актрисе Меган Маркл, а Кейт Миддлтон даже пыталась убедить принца не спешить со свадьбой, говоря, что Меган «совершенно иная» и потребуются время и силы, чтобы она смогла по-настоящему влиться в семью.

Принц Гарри, принц Уильям, Меган Маркл, Кейт Миддлтон и принц ЧарльзОтмечается, что Гарри поддерживал тесные отношения с супругой своего брата, называя ее своей «старшей сестрой».

В книге раскрывают и причины раздора между братьями из-за вражды Кейт и Меган, о которой неоднократно писали в прессе. Авторы утверждают, что к скандалам привели нескромные расходы Гарри после его свадьбы.

Кейт Миддлтон и принц ГарриТак, в течение нескольких месяцев он выделил более 6 тысяч фунтов стерлингов на иглоукалывание «как часть оздоровительных мер», а также отдохнул с Меган в Хекфилд-Плейс, роскошном спа-отеле в Гемпшире, — три ночи там обошлись в 33 тысячи фунтов стерлингов.

К этому добавились расходы Меган на ароматерапию и массаж, и, по оценкам экспертов, она потратила более 478 920 фунтов стерлингов на одежду для беременных.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном АрчиПо сообщению инсайдеров, чьи слова приводятся в книге, в выборе своего брата сомневался и принц Уильям.

Ты уверен, что она — та самая?

— сказал он брату после того, как познакомился с Меган.

Но все предупреждения Гарри не воспринял всерьез, решив, что его окружение просто невзлюбило Меган. Авторы предполагают, что принца Гарри привлекли «уверенность, энергичность и амбициозность будущей жены», потому что «подсознательно он искал женщину, которая могла бы заменить мать, которой он лишился в нежном возрасте».

Кейт Миддлтон и Меган МарклПри этом в книге отмечается, что опасения Гарри, будто королевский двор настроен против Меган, были напрасны. Например, авторы описывают встречу старших членов королевской семьи, на которой один из них высоко оценил ее IQ.

По моему мнению, Гарри чувствует, что не смог защитить свою мать, поэтому он делает все возможное, чтобы защитить свою жену. Он настолько чувствителен, что часто видит критику или негатив там, где их нет, на самом деле,

— отмечает в книге один из инсайдеров.