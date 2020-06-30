Марго Робби заменит Джонни Деппа в фильме о «Пиратах Карибского моря»

Звезда фильма «Хищные птицы» 29-летняя Марго Робби появится в главной роли в новом фильме-франшизе «Пираты Карибского моря». Пока детали сюжета держат в тайне, однако звезда заменит легендарного капитана Джека Воробья, образ которого принадлежит Джонни Деппу.

Во франшизе «Пиратов Карибского моря» события будут разворачиваться вокруг пиратки, на роль которой утвердили австралийскую актрису Марго Робби. Как информирует The Hollywood Reporter, голливудская звезда уже подписала контракт, потому культового Джека Воробья в новом фильме зрители больше не увидят.

Авторы спин-оффа убеждают, что картина станет оригинальной историей с новыми персонажами, а сюжетные линии не будут пересекаться с предыдущими фильмами. Над лентой работает британская сценаристка Кристина Ходсон, которая, к слову, уже сотрудничала с Марго Робби в рамках экшна «Хищные птицы».

Следует отметить, что ранее приключениях капитана Джека Воробья писали только мужчины-сценаристы. Новый проект даст понять, могут ли «Пираты Карибского моря» существовать без легендарного персонажа, которого неизменно воплощал Джонни Депп.