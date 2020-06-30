Китай занялся ядерным перевооружением

По данным американской разведки, Китай осуществляет «ускоренную ядерную программу» на огромном секретном полигоне в провинции Лопнур на северо-западе страны, где испытываются ракеты всех типов и радиусов действия, способные нести ядерные боеголовки.

Как отмечает Times, Китай постоянно отказывается присоединяться к переговорам по контролю за ядерными вооружениями. Не приехали китайцы и в Вену, где сейчас проходят переговоры между Москвой и Вашингтоном, хотя Трамп настаивал на заключении нового трехстороннего договора.

Китай утверждает, что он, подобно Британии и Франции, лишь поддерживает минимально необходимый сдерживающий потенциал. Однако, как указывает спецпредставитель американского президента по контролю за вооружениями Маршал Биллингсли, Пекин давно уже отошел от политики минимального сдерживания и продемонстрировал «сдвиг мышления».

«Они явно хотят добиться некоего ядерного паритета с США и Россией», — цитирует газета Биллингсли, добавляя, что Пекин в рамках этого самого «радикального сдвига» хочет добиться создания собственной ядерной триады: межконтинентальных ракет, бомбардировщиков и подлодок, несущих ядерные заряды.