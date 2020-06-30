Исследование: температура в 40℃ к концу века станет нормой в средней полосе

Ученые добавили, что более жаркие летние периоды частично вызваны парниковыми газами, образующимися в результате человеческой деятельности. При этом производства, транспорт и другие причины, по которым выделяется огромное углерода, усиляют тепловые волны и делают их более вероятными. Модели исследователей показали, что влияние человека на температуру будет только увеличиваться.

«Мы обнаружили, что вероятность экстремально теплых дней в Великобритании возрастает и будет возрастать на протяжении следующего столетия. При этом самые высокие температуры будут встречаться на юго-востоке Англии», — отмечается в докладе исследователей. Они добавили, что масштаб деятельности человека находится «в наших руках».

Даже если прогнозы не оправдаются, то температуры в 38-39°C будут иметь тяжелые последствия для пожилых людей. Ученые предупреждают, что постоянные высокие температуры могут повысить смертность населения от хронических заболеваний и среди молодых людей.