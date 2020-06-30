Исследование: температура в 40℃ к концу века станет нормой в средней полосе

Ученые подсчитали, что при нынешнем темпе изменений климата температура в Великобритании к концу века достигнет 40°C. Это скажется на здоровье пожилого населения. Если выбросы углекислого газа останутся на прежнем уровне, то к 2100 году нормальная летняя температура в Великобритании достигнет 40°C. Текущий рекорд составляет 38,7°C, его зафиксировали в Кембридже в июне 2019 года. В новом исследовании, опубликованном в издании Nature, говорится о «возрастающей вероятности» выхода за пределы этой нормы из-за влияния человеческой деятельности на климат.
Ученые добавили, что более жаркие летние периоды частично вызваны парниковыми газами, образующимися в результате человеческой деятельности. При этом производства, транспорт и другие причины, по которым выделяется огромное углерода, усиляют тепловые волны и делают их более вероятными. Модели исследователей показали, что влияние человека на температуру будет только увеличиваться.
Даже если прогнозы не оправдаются, то температуры в 38-39°C будут иметь тяжелые последствия для пожилых людей. Ученые предупреждают, что постоянные высокие температуры могут повысить смертность населения от хронических заболеваний и среди молодых людей.
Leave a Reply