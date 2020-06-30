Французы вооружили разведывательный беспилотник ракетами

Французская компания Safran Electronics & Defense разработала ударную версию тактического разведывательного беспилотного летательного аппарата Patroller, создание которого ведется по заказу сухопутных войск Франции. Как сообщает Jane’s, официальную презентацию аппарата планировалось провести на французской выставке Eurosatory 2020, отмененной из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Safran получила контракт на разработку ударной версии Patroller в 2019 году. По условиям соглашения, аппарат должен быть оснащен небольшими ракетами Thales Acüleüs калибра 68 миллиметров с лазерным наведением. Эти боеприпасы способны поражать неподвижные и движущиеся наземные цели на дальности до 5 километров. Масса ракеты составляет 8,8 килограмма.

Помимо ракет Safran оснастила беспилотник оптико-электронной и тепловизионной системами наблюдения, а также лазерной системой наведения. Другие подробности о доработке пока не раскрываются.

Разработка беспилотника Patroller ведется с 2009 года на базе немецкого двухместного спортивного мотопланера Stemme S15. Аппарат имеет крыло размахом 18 метров и максимальную взлетную массу 1,1 тонны. Беспилотник способен развивать скорость до 110 узлов (204 километра в час) и вести разведку на скорости до 90 узлов.

Patroller способен нести полезную нагрузку массой до 250 килограммов. Дальность действия аппарата составляет 180 километров, а продолжительность пребывания в воздухе — 20 часов. Беспилотник может выполнять полет на высоте до 6 тысяч метров.

К настоящему времени сухопутные войска Франции заказали 14 таких разведывательных беспилотников с шестью наземными станциями управления.