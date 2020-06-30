Древних индейцев уличили в курении сумаха

Индейцы северо-запада Северной Америки, жившие около 1400 лет назад, курили смесь местного табака с сумахом. К такому выводу пришли исследователи, изучившие следы метаболитов на древней трубке. Как отмечают авторы в статье для журнала Frontiers in Molecular Biosciences, их работа подтверждает эффективность новой методики, которую можно будет использовать при исследовании других археологических находок.

Использование тонизирующих и психоактивных растений — важная часть культуры коренных американцев. К сожалению, реконструировать историю подобных практик сложнее, чем кажется, поскольку многие из них сильно изменились под влиянием европейских колонистов. Например, среди индейцев, населяющих северо-запад Северной Америки, широко распространено курение обыкновенного табака (Nicotiana tabacum). Однако ученые подозревают, что это растение проникло в местную культуру лишь после контактов с европейцами в XVIII веке. По-видимому, до этого индейцы курили что-то другое.

Пролить свет на этот вопрос мог бы анализ древних курительных трубок, найденных археологами на тихоокеанском побережье США и Канады. Возраст некоторых из них составляет от четырех до пяти тысяч лет. Увы, использование традиционных методик, которые основаны на поиске следов никотина и других алкалоидов, не позволяет различить близкородственные виды рода Nicotiana и понять, какие именно из них использовали индейцы в своих трубках.

В поисках решения проблемы группа исследователей во главе с Шеннон Ташингем (Shannon Tushingham) из Вашингтонского университета воспользовалась другими технологиями метаболимики. Ранее команда уже сделала несколько интересных открытий в этой области — например, доказала, что индейцы племен не-персе с северо-запада США курили какие-то виды табака еще две с половиной тысячи лет назад.

На этот раз исследователи оценили содержание более широкого спектра метаболитов в дыме от курения нескольких видов табака и ряда других местных растений. Для этого высушенные листья раскуривали в экспериментальных глиняных трубках. Отталкиваясь от полученных данных, ученые проанализировали две аутентичные индейские трубки с северо-запада Северной Америки. Одна из них датируется концом XVIII века, а возраст второй на основе радиоуглеродного анализа оценивается в 1334–1524 года.

Оказалось, что трубку доконтактной эпохи использовали для курения нескольких видов растений, в первую очередь сумаха голого (Rhus glabra). Это первое свидетельство курения каких-либо растений помимо табака, полученное при анализе древней трубки. Среди нескольких видов табака, следы которых обнаружили исследователи, доминирующее положение занимал табак четырехстворчатый (N. quadrivalvis), который растет исключительно на западе США. Авторы полагали, что индейцы подмешивали к табаку сумах из-за лекарственных свойств или приятного аромата последнего.

Анализ более молодой трубки показал, что после прибытия европейцев индейцы полностью отказались от эндемичного вида табака и заменили его на привезенную с востока континента махорку (N. rustica), в которой содержится больше никотина. Это противоречит имеющимся представлениям, согласно которым на смену традиционным видам растения пришел обыкновенный табак (N. tabacum).

По словам авторов, их исследование позволило реконструировать привычки коренного населения северо-запада Северной Америки. Кроме того, она продемонстрировало работоспособность нового метода метаболимики. Ученые надеются, что с его помощью можно будет изучать использование растений и в других древних культурах.