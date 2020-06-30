Девушка несколько лет носила корсет ради тела как у Ким Кардашьян

Поклонница участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательницы Ким Кардашьян-Уэст регулярно повторяла образы знаменитости и прославилась в сети. Об этом сообщает The Sun.

28-летняя Дженнифер Уорд (Jennifer Ward) из Лос-Анджелеса в день тратит по шесть часов на то, чтобы быть похожей на Кардашьян. Ради этого она регулярно заказывает похожую одежду, делает аналогичные прически и макияж, а также уделяет время тренировкам. Более того, Уорд купила три разных корсета, которые она носит вот уже несколько лет, чтобы ее тело напоминало «песочные часы».

«Я никогда не делала пластических операций — это то, что отличает меня от других двойников Ким», — отметила девушка.

По словам блогерши, все началось с 2007 года, когда ее стали часто сравнивать с участницей реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Спустя время Уорд стала поклонницей телепередачи и целенаправленно начала подражать образу 39-летней знаменитости. Так, в апреле 2018 года Кардашьян ретвитнула одну из фотографий девушки, на которой она спародировала наряд и макияж звезды.

«Я смотрю истории Ким в Instagram каждый день, так как мне нужно внимательно следить за всем, что она делает. Можно сказать, что это стало моей деятельностью на полный рабочий день. Ее стиль меняется так быстро, что за ней трудно поспевать. Ведь она одна является законодательницей моды», — поделилась американка.

По словам блогерши, иногда люди подходят к ней на улице и просят сделать селфи. «Кто-то однажды просил меня прийти на день рождения члена их семьи в роли Ким. Для меня это комплимент, ведь моя цель заключается в том, чтобы выглядеть, как она», — добавила Уорд. Также она отметила, что ей нравится покупать дешевые версии ее нарядов: «У меня дома большая гардеробная, и я храню всю свою одежду Ким в одном месте».

Кроме того, 28-летняя девушка заявила о желании «пойти по стопам Ким»: сниматься для обложек журналов и рекламных кампаний, а также сотрудничать с крупными брендами и создать свой собственный.