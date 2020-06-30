Апокалипсис из трущоб — в Индии происходит вирусная катастрофа

Вчера написал мой соавтор из Индии. Очень жаловался на жизнь. В его штате жесткий карантин с практически полным локдауном продолжается уже 100 дней, но толку с него практически никакого — заболеваемость и смертность продолжают неуклонно расти.

Есть даже опасения, что от локдауна ситуация только ухудшается т.к. в Индии слишком много очень бедного населения, загоняя которое в тесные трущобы, коммуналки и бараки власти только увеличивают число тесных контактов и создают тепличные условия для локальных кластерных вспышек.

Университеты и исследовательские лаборатории закрыты с марта. Экспериментаторы увлеченно пинают балду. Преподаватели пытаются учить онлайн, но, как и везде, организованно это через жопу.

Никакого света в конце туннеля для Индии пока не видно даже близко. Бедное население обнищало окончательно. Люди массово в депрессии. Тлен, безнадега, гроб, кладбище.

Учитывая тенденции в развитых странах, для Индии, с ее почти двумя миллиардами населения, достижение какого-то подобия коллективного иммунитета займет десятилетия. При этом непонятно применима ли вообще модель с суперраспространителями, которая работает в Европе и США, к Индии и перенаселенным странам Азии и Африки. В Европе и США нет трущоб и фавел в таком количестве и таком объеме как в Индии, Конго или Бразилии. Структура социального графа в Швейцарии или даже в Украине кардинально другая.

Так что пока вообще непонятно как будет развиваться ситуация в Индии и странах третьего мира, а это, на минуточку, больше 3 миллиардов людей и, в перспективе, бесконечный резервуар инфекции в мировом масштабе на десятилетия вперед.

Семен Есилевский