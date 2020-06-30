Аналитики заявили о конце мировой глобализации

Аналитики заявили о конце мировой глобализации — причина в ряде пандемических кризисов и экономически, а также политических проблем . Процесс глобализации, продолжавшийся с 1990х и ставший главным драйвером повышения рентабельности в мировой экономике, приближается к финалу, считают стратеги BlackRock Inc.

Крупнейший хедж-фонд мира, управляющий активами на 7,4 триллиона долларов, видит риски, что разорванные производственные связи транснациональных корпораций уже никогда не удастся сшить вновь, даже после окончания пандемии Covid-19.

Коронавирус может надолго подорвать глобализацию: после 25 лет интеграции глобальных цепочек поставок и финансовых рынков настает «момент настоящей паузы или трансформации», сказал на виртуальном пресс-брифинге главный глобальный стратег по инвестициям BlackRock Investment Institute Майк Пайл.

«Происходящее в данный момент очень напоминает историю персонажа Рипа ван Винкля, — сказал он, имея в виду новеллу о человеке, проспавшем 20 лет и проснувшемся в новой реальности. «Мы все сейчас живем не своей привычной жизнью, все работаем из дома перед лицом этого очень важного глобального события», — цитирует Пайла Bloomberg.

К пандемии коронавируса добавляется напряженность между США и Китаем, которая также вынуждает компании пересматривать цепочки поставок и практики ведения бизнеса по всему миру. По словам Пайла, инвесторам в итоге нужно будет переосмыслить то, как они конструируют свои портфели, тщательно определив, какие географические районы станут двигателями роста.

Инфляция будет еще одним серьезным риском, связанным с деглобализацией, сказала Эльга Барч, руководитель макроаналитики BlackRock Investment Institute. «Глобализация была одним из основных факторов, удерживавших инфляцию на низком уровне», — отметила она.

Того же мнения придерживается аналитики Bridgewater Associates, одного из крупнейших американских хедж-фондов, принадлежащего миллиардеру Рэю Далио.

«Глобализация, последние несколько десятилетий служившая, возможно, главным драйвером рентабельности в развитых странах, уже достигла своего пика. Теперь конфликт между США и Китаем и глобальная пандемия заставляют транснациональные корпорации ускорять меры по возвращению ранее выведенных за рубеж цепочек поставок и их дублированию, делая упор на надежность, а не на одну только оптимизацию расходов», — писали они в середине июня.

Спад спроса, вызванный пандемией, уже привел к ощутимому краткосрочному снижению рентабельности фирм, отмечают аналитики. Они приводят в пример Intel Corp. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. как компании, которые объявили о планах строительства производственных мощностей в США, несмотря на более высокие затраты.

«Даже если прибыль в целом восстановится, некоторые компании не выживут или их акции обесценятся. Столкнувшиеся с падением доходов и нехваткой денежных средств компании выйдут из коронавирусного кризиса с выросшей долговой нагрузкой», — предупреждают аналитики.