Майли Сайрус отказалась от алкоголя навсегда и рассказала про пьяных родителей Теоретики установили верхний предел для фундаментального периода времени » Александр Турчинов возглавил штаб «Европейской Солидарности» Экс-секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов возглавил штаб партии «Европейская солидарность». Об этом он 30 июня написал в Facebook. «Украине необходима мирная перезагрузка власти. Нашему государству нужны ответственные профессионалы, способные остановить разрушение экономики, защитить страну и заставить всех считаться с национальными интересами сильной и независимой Украины», – написал он. Турчинов заявил, что его не интересует депутатский мандат или государственные должности. «Но чтобы помочь объединительному процессу и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила «Европейская солидарность», – отметил он. Турчинов занимал пост секретаря СНБО с декабря 2014 года по май 2019 года.

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