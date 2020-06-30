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Александр Турчинов возглавил штаб «Европейской Солидарности»

Экс-секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов возглавил штаб партии «Европейская солидарность». Об этом он 30 июня написал в Facebook.

«Украине необходима мирная перезагрузка власти. Нашему государству нужны ответственные профессионалы, способные остановить разрушение экономики, защитить страну и заставить всех считаться с национальными интересами сильной и независимой Украины», – написал он.

Турчинов заявил, что его не интересует депутатский мандат или государственные должности.

«Но чтобы помочь объединительному процессу и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила «Европейская солидарность», – отметил он.

Турчинов занимал пост секретаря СНБО с декабря 2014 года по май 2019 года.

30 июня, 2020 | Category: Новости, Украина ﻿
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