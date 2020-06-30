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Актер из «Мстителей» обвинил Marvel в расизме. Но логики в его словах нет

Актер из `Мстителей` обвинил Marvel в расизме | Фото:

Голливудский актер Энтони Маки, который играет Сокола во франшизе «Мстители», обвинил студию Marvel в расизме. По его мнению, они не заботятся о расовом разнообразии в фильмах.

Особенно Маки вспомнил создателей картины «Черная пантера», так как в ней снимаются в основном темнокожие актеры, пишет портал Screenrant.

«Меня действительно беспокоит, что я участвовал в семи фильмах Marvel, где каждый продюсер, режиссер, каскадер, художник по костюмам и вообще каждый человек вокруг меня был белым», — пишет актер.

Расизмом также является тот факт, что в «Черной пантере» большая часть команды — темнокожая, говорит Маки.
«Это еще больший расизм, чем все остальное. Потому что, если вы можете нанять чернокожих в фильм про чернокожих, почему вы не можете нанять их же, но только в фильм, где в основном снимаются белые?» — возмутился он.

http://mignews.com/news/movie/world/280620_212457_74035.html

30 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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