Ядерная катастрофа в России — повышенный уровень радиации зафиксировали в Эстонии

По данным советника радиационного отдела департамента Теэта Койтъярве, хотя количество изотопов не очень высокое, тем не менее, необходимо узнать, откуда эти частицы появились. Он пояснил, что такие изотопы не являются результатом испытаний ядерного оружия, а, вероятно, происходят от атомной электростанции или компании, занимающейся отработанным топливом.

Ранее резонансной стала появившаяся в СМИ новость о том, что органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии в июне фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение.