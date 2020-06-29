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В ВОЗ заметили ускорение темпов пандемии

Вирус SARS-CoV-2 по-прежнему располагает «большим пространством» для распространения и «суровая реальность» такова, что конца пандемии не видно. Такую оценку дал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

«Хотя многие государства в целом достигл прогресса, пандемия ускоряется», — подчеркнул «главврач планеты».

Ранее ВОЗ призывала страны не снимать каратин слишком поспешно.

По словам гендиректора организации, первые сообщения о вспышке коронавируса она получила ровно полгода назад. На сегодняшний день в мире насчитывается 10 млн случаев COVID-19 и 500 тыс. связанных с этой инфекцией летальных исходов.

29 июня, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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