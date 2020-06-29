Дэнни Трехо признали самым «умирающим» актёром в Голливуде Резкое падение рейтинга Зеленского: впервые после выборов большинство украинцев не одобряют действия президента » В ВОЗ заметили ускорение темпов пандемии Вирус SARS-CoV-2 по-прежнему располагает «большим пространством» для распространения и «суровая реальность» такова, что конца пандемии не видно. Такую оценку дал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. «Хотя многие государства в целом достигл прогресса, пандемия ускоряется», — подчеркнул «главврач планеты». Ранее ВОЗ призывала страны не снимать каратин слишком поспешно. По словам гендиректора организации, первые сообщения о вспышке коронавируса она получила ровно полгода назад. На сегодняшний день в мире насчитывается 10 млн случаев COVID-19 и 500 тыс. связанных с этой инфекцией летальных исходов.

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