В Новой Зеландии выставили на продажу целый город

Город в Новой Зеландии можно приобрести за 7,5 миллиона долларов . В такую сумму оценили населенный пункт под названием Меллонсфолли Ранч, сообщает CNBC.

На территории есть порядка десятка зданий, кроме того, покупатель получит готовый бизнес по производству меда. Город относительно новый — его построил в 2006 году местный энтузиаст — почитатель вестернов. Образцом стал небольшой ковбойский городок в штате Вайоминг (США).

Поселение рассчитано на 22 человека — столько могут вместить три жилых дома. Рядом с ними возведены офис шерифа, кинотеатр и здание суда. Путь на машине от Окленда до Меллонсфолли Ранч займет около шести часов. Добраться сюда можно и на вертолете.